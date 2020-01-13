Батлер считает Хардена самым неудержимым игроком НБА

Форвард «Майами Хит» Джимми Батлер назвал защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена самым неудержимым игроком лиги.



«В его арсенале очень много приёмов, он всегда показывает сильное выступление. Его атака строится на степ-бэке. Он берёт мяч, дразнит тебя и ждёт, пока ты сделаешь ход. Он считает тебя. Что бы ты ни решил сделать, у него есть ответ. Если дать ему слишком много места, он сделает свой фирменный степ-бэк и обыграет вас.



Если подберётесь к нему слишком близко, он либо уклонится и заставит соперника сфолить, либо обыграет и положит мяч в кольцо. Он из тех парней, против которых выстраивается вся игра. Перед каждым матчем с ними будто говоришь себе: «Нет, мы не позволим Хардену набрать 40 очков». А он всё равно их набирает. Это показатель неудержимого игрока.



Если сейчас спросить, кто самый неудержимый игрок в лиге, назовут Леброна Джеймса и Кевина Дюранта. Но для меня это Джеймс Харден», — приводит слова Джимми Батлера USA Today.