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Хайнс: нам не терпится сыграть на глазах у наших семей и болельщиков

Хайнс: нам не терпится сыграть на глазах у наших семей и болельщиков
Баскетбол / Евролига 0

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом».

«Прежде всего — мы рады вернуться в «Мегаспорт». Прошло много времени с нашего последнего домашнего матча, так что мы хотим поскорее сыграть на глазах у наших семей и болельщиков.

«Реал» сейчас отлично играет. Их команда выиграла 12 или 13 матчей подряд. Эта игра станет для нас настоящей проверкой, особенно с учётом всех травм и проблем, с которыми мы сталкиваемся по ходу сезона. От нас требуется выходить и играть, побеждать вне зависимости от обстоятельств», — сказал Кайл Хайнс в интервью пресс-служба ЦСКА.

Матч между ЦСКА и мадридским «Реалом» состоится 14 января. Начало встречи — в 20:00 мск.

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