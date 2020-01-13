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Первый номер драфта НБА-2019 Уильямсон может дебютировать в матче с «Ютой»

Первый номер драфта НБА-2019 Уильямсон может дебютировать в матче с «Ютой»
Баскетбол / НБА 0

Форвард клуба НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, задрафтованный под первым номером в 2019 году, может дебютировать в НБА в матче с «Ютой Джаз» 17 января, сообщает журналист Митч Лоуренс на своей странице в «Твиттере».

Уильямсон перед стартом сезона перенёс операцию колена. Восстановление должно было занять от 6 до 8 недель, но процесс затянулся. Только к концу декабря Зайон приступил к полноценным тренировкам. Когда баскетболист вернётся в строй, по-прежнему не известно, поэтому его дебют снова откладывается на неопределённый срок.

В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан Пеликанс» с соотношением побед и поражений 14-26 занимает 14-е, предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции, опережая лишь «Голден Стэйт Уорриорз».

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