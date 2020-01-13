Куртинайтис: сделаем выводы и сыграем собранно
Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Валенсией».
«Валенсия» играет с желанием, старается и борется все сорок минут. Они играют с максимальной самоотдачей как дома, так и на выезде, поэтому, если недооценить соперника и проявить слабость, сразу возникнут проблемы, как было с нами после матча с ЦСКА.
Спустя три дня после одного из лучших матчей в этом сезоне мы были совершенно другими в плане отношения к индивидуальной подготовке, настроения, бойцовских качеств, что нас и погубило. Мы смотрели много видео, обсудили, что можно улучшить. Сделаем выводы и сыграем собранно. Это наша главная цель», — цитирует Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.
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