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Куртинайтис: сделаем выводы и сыграем собранно

Куртинайтис: сделаем выводы и сыграем собранно
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Валенсией».

«Валенсия» играет с желанием, старается и борется все сорок минут. Они играют с максимальной самоотдачей как дома, так и на выезде, поэтому, если недооценить соперника и проявить слабость, сразу возникнут проблемы, как было с нами после матча с ЦСКА.

Спустя три дня после одного из лучших матчей в этом сезоне мы были совершенно другими в плане отношения к индивидуальной подготовке, настроения, бойцовских качеств, что нас и погубило. Мы смотрели много видео, обсудили, что можно улучшить. Сделаем выводы и сыграем собранно. Это наша главная цель», — цитирует Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.

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