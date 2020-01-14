НБА объявила лучших игроков 12-й игровой недели

Национальная баскетбольная ассоциация объявила лучших игроков 12-й недели регулярного чемпионата. Игроками недели признаны защитники «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан (Западная конференция) и «Филадельфии Сиксерс» Джош Ричардсон (Восточная конференция).
Средние показатели Дерозана на прошедшей неделе составили 29,3 очка, 6,5 подбора, 6,0 передач и 1,0 перехвата в среднем за игру. Его команда одержала 3 победы в 4 матчах.
В матче с «Милуоки» Дерозан установил очередной рекорд «Сан-Антонио». Он реализовал 11 бросков с игры из 15, и это была уже его восьмая игра подряд, в которой Демар набирал не менее 20 очков и забрасывал не менее половины бросков с игры. Подобной серии не удавалось добиться ни одному из игроков «Сан-Антонио», с тех пор как команда присоединилась к НБА в сезоне-1976/1977
Джош Ричардсон набирал 22,7 очка за игру, совершал 2,3 подбора и отдавал 3,7 передачи в среднем за встречу. «Филадельфия» победила в 2 матчах из 3.
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