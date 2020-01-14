Трипл-дабл Жильжо-Александера помог «Оклахоме» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей со счётом 117:110.
Самым результативным в составе победителей стал Данило Галлинари, набравший 30 очков. Шай Жильжо-Александер оформил трипл-дабл из 20 очков, 20 подборов и 10 передач. Стивен Адамс оформил дабл-дабл, набрав 13 очков и сделав 11 подборов.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Наз Реид, набравший 20 очков.
«Миннесота» потерпела третье поражение за последние четыре игры. «Оклахома» в свою очередь одержала третью победу за последние четыре встречи.
В следующем матче «Миннесота» встретится с «Индианой Пэйсерс», а «Оклахома» сыграет с «Торонто Рэпторс».
- 14 января 2020
-
06:53
-
06:18
-
02:57
- 13 января 2020
-
23:23
-
22:21
-
21:34
-
21:34
-
19:38
-
18:05
-
17:54
-
15:33
-
13:26
-
11:32
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:00
-
06:50
-
04:34
-
02:09
-
00:35
- 12 января 2020
-
23:52
-
22:57
-
21:58
-
19:19
-
18:44
-
17:45
-
16:43
-
16:42
-
15:16
-
14:34
-
13:45
-
12:32
-
11:27
-
10:46