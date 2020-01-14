Трипл-дабл Жильжо-Александера помог «Оклахоме» обыграть «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей со счётом 117:110.

Самым результативным в составе победителей стал Данило Галлинари, набравший 30 очков. Шай Жильжо-Александер оформил трипл-дабл из 20 очков, 20 подборов и 10 передач. Стивен Адамс оформил дабл-дабл, набрав 13 очков и сделав 11 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Наз Реид, набравший 20 очков.

«Миннесота» потерпела третье поражение за последние четыре игры. «Оклахома» в свою очередь одержала третью победу за последние четыре встречи.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Индианой Пэйсерс», а «Оклахома» сыграет с «Торонто Рэпторс».