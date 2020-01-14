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Трипл-дабл Жильжо-Александера помог «Оклахоме» обыграть «Миннесоту»

Трипл-дабл Жильжо-Александера помог «Оклахоме» обыграть «Миннесоту»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота Тимбервулвз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой гостей со счётом 117:110.

Самым результативным в составе победителей стал Данило Галлинари, набравший 30 очков. Шай Жильжо-Александер оформил трипл-дабл из 20 очков, 20 подборов и 10 передач. Стивен Адамс оформил дабл-дабл, набрав 13 очков и сделав 11 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Наз Реид, набравший 20 очков.

«Миннесота» потерпела третье поражение за последние четыре игры. «Оклахома» в свою очередь одержала третью победу за последние четыре встречи.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Индианой Пэйсерс», а «Оклахома» сыграет с «Торонто Рэпторс».

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2020, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
104 : 117
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Reid - 20, Ковингтон - 18, Напьер - 16, Калвер - 14, Уиггинс - 10, Окоги - 6, Тиг - 6, Дьенг - 5, Вонле - 4, Бэйтс-Диоп - 3, Грэм - 2, Белл, Лейман, Маклафлин, Мартин, Ноуэлл, Таунс
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 30, Жильжо-Александер - 20, Фергюсон - 14, Шрёдер - 14, Адамс - 13, Мускала - 11, Пол - 10, Диалло - 2, Надер - 2, Базли - 1, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Ноэль, Паттон
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