Леброн вышел на восьмое место по числу передач за всю историю НБА

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде победить в домашнем матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс». На счету Джеймса 31 очко, 2 подбора и 8 передач. «Лейкерс» выиграли у «Кливленда» со счётом 128:99.

После этого матча Леброн вышел на восьмое место по количеству результативных передач за всю историю НБА, обойдя Айзейю Томаса. На счету Джеймса 9067 передач. На седьмом месте располагается Крис Пол, опережающий его более чем на 300 передач.

Лидером по этому показателю является легенда «Юты Джаз» Джон Стоктон, который отдал 15 806 передач за карьеру в НБА. Также более 10 тыс. результативных передач отдали Джейсон Кидд, Стив Нэш, Марк Джексон и Мэджик Джонсон.