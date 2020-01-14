Президент «Голден Стэйт» заключил однополый брак. Фото

Президент клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Рик Уэлтс заключил однополый брак с давним партнёром Тоддом Гейджем. Официальная церемония состоялась в минувшие выходные, сообщает Outsports.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Гейджа.

В 2011 году Уэлтс, первый открытый гей среди управленцев команд НБА, покинул пост президента «Финикс Санз», чтобы жить вместе с Гейджем в Сан-Франциско. Вскоре после этого «Голден Стэйт» предложил ему занять аналогичный пост в клубе, где он работает по сей день.

Уэлтс и Гейдж получили поздравления от экс-игрока НБА Джейсона Коллинза, который ранее стал первым профессиональным американским спортсменом, признавшимся в нетрадиционной сексуальной ориентации в ходе карьеры.

В сезоне-2019/2020 «Голден Стэйт» с соотношением побед и поражений 9-32 занимает 15-е, последнее место в турнирной таблице Западной конференции.