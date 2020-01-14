Итудис — о матче с «Реалом»: у нас есть травмы, но мы будем сражаться

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от противостояния 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда примет мадридский «Реал». Специалист посетовал на травмы ряда игроков, но пообещал, что «армейцы» будут сражаться на максимуме.

«После 27 дней матчей за пределами Москвы здорово вновь играть здесь. Нам противостоит отличная команда. Следует отдать должное мадридскому «Реалу», тренеру Ласо и его штабу: они всегда демонстрируют хороший уровень, а сейчас пробуют другую стратегию с высоким составом, с вариантами зонной защиты для закрытия «краски». Будет сложный матч, настоящая битва в рамках Евролиги. К сожалению, у нас есть травмы, так же как и у соперников, но мы будем сражаться», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Реал» состоится сегодня, 14 января.