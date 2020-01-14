Плаза — о выступлениях в Евролиге: главное — побеждать дома

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от матча 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда примет «Басконию». По словам специалиста, во втором круге Евролиги «Зениту» необходимо в первую очередь побеждать в домашних встречах.
«Мы знаем, что не так давно «Баскония» обыграла «Барселону», а в это воскресенье «привезла» 20 очков «Гран-Канарии». Мы также знаем, что у них сменился тренер, и в Санкт-Петербург они приедут в полной боеготовности и попробуют увезти отсюда победу. В Витории мы сражались с ними, но в конце концов не смогли победить. Сейчас, во втором раунде, нам нужно понимать, что главное — это побеждать дома. Нельзя давать матчам вроде такого ускользать у нас из-под носа.
Если мы подойдём к этой игре так, будто она последняя в этом сезоне, то всё возможно. Надеюсь, болельщики придут нас поддержать, нам очень важно, чтобы на трибунах было как можно больше человек», — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита».
- 14 января 2020
-
18:34
-
17:12
-
15:01
-
13:00
-
12:34
-
11:32
-
10:12
-
09:58
-
09:03
-
09:01
-
08:59
-
08:43
-
06:53
-
06:18
-
02:57
- 13 января 2020
-
23:23
-
22:21
-
21:34
-
21:34
-
19:38
-
18:05
-
17:54
-
15:33
-
13:26
-
11:32
-
10:00
-
09:38
-
09:30
-
09:00
-
06:50
-
04:34
-
02:09
-
00:35
- 12 января 2020
-
23:52
-
22:57