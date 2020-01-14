Плаза — о выступлениях в Евролиге: главное — побеждать дома

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от матча 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда примет «Басконию». По словам специалиста, во втором круге Евролиги «Зениту» необходимо в первую очередь побеждать в домашних встречах.

«Мы знаем, что не так давно «Баскония» обыграла «Барселону», а в это воскресенье «привезла» 20 очков «Гран-Канарии». Мы также знаем, что у них сменился тренер, и в Санкт-Петербург они приедут в полной боеготовности и попробуют увезти отсюда победу. В Витории мы сражались с ними, но в конце концов не смогли победить. Сейчас, во втором раунде, нам нужно понимать, что главное — это побеждать дома. Нельзя давать матчам вроде такого ускользать у нас из-под носа.

Если мы подойдём к этой игре так, будто она последняя в этом сезоне, то всё возможно. Надеюсь, болельщики придут нас поддержать, нам очень важно, чтобы на трибунах было как можно больше человек», — приводит слова Плазы официальный сайт «Зенита».