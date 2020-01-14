УНИКС проиграл «Монако» в матче Еврокубка, Макколлум набрал 21 очко

В Казани завершился матч второго тура второго группового этапа Еврокубка, в котором УНИКС принимал «Монако».

Хозяева неудачно начали встречу и уже после первой четверти уступали с разницей в 4 очка — 16:20. Во второй десятиминутке преимущество гостей составляло уже 9 очков — 44:35. В третьем игровом отрезке УНИКС немного сократил отставание — 55:61. В заключительные десять минут матча подопечные Прифтиса пытались вырвать победу, но всё же уступили — 78:84.

Самым результативным в составе российской команды стал американец Эрик Макколлум, набравший 21 очко, Джордан Теодор набрал 14 очков и совершил 6 передач. У «Монако» 15 очков на счету Джалила О'Брайена, дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов оформил Эрик Бакнер.