УНИКС проиграл «Монако» в матче Еврокубка, Макколлум набрал 21 очко
В Казани завершился матч второго тура второго группового этапа Еврокубка, в котором УНИКС принимал «Монако».
Хозяева неудачно начали встречу и уже после первой четверти уступали с разницей в 4 очка — 16:20. Во второй десятиминутке преимущество гостей составляло уже 9 очков — 44:35. В третьем игровом отрезке УНИКС немного сократил отставание — 55:61. В заключительные десять минут матча подопечные Прифтиса пытались вырвать победу, но всё же уступили — 78:84.
Самым результативным в составе российской команды стал американец Эрик Макколлум, набравший 21 очко, Джордан Теодор набрал 14 очков и совершил 6 передач. У «Монако» 15 очков на счету Джалила О'Брайена, дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов оформил Эрик Бакнер.
Еврокубок. Группа G. 2-й тур
14 января 2020, вторник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
78 : 84
Монако
Монако, Монако
УНИКС: Макколум - 21, Теодор - 14, Тайус - 13, Паульссон - 11, Морган - 6, Уилсон - 4, Каймакоглу - 3, Колесников - 3, Лиходей - 3, Кощеев, Сергеев, Узинский
Монако: О'Брайен - 15, Клеммонс - 14, Коул - 14, Бакнер - 12, Бост - 12, Лякомб - 10, Сане - 5, Ouattara - 2, Йегет, Панцар, Тийе
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