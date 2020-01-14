Ассистент Куртинайтиса: мы всё время искали оптимальную пятёрку на площадке
Ассистент главного тренера «Химок» Римаса Куртинайтиса Ауримас Ясиленис поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией» (75:84), отметив, что тренерскому штабу так и не удалось найти оптимальную пятёрку.
«Поздравляю «Валенсию», они провели солидный матч. Мы не показали солидной игры в защите и всё время искали оптимальную пятёрку на площадке. Нужно играть жёстче и агрессивнее в защите. Что касается нападения, то и здесь мы испытывали проблемы. Нам нужно больше агрессии в атаке, больше проходов «внутрь», а также чаще играть на «больших» в «краске», — приводит слова Ясилениса официальный сайт «Химок».
Поражение от «Валенсии» стало для «Химок» уже четвёртым подряд в Евролиге.
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