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Ярмольник и Масляков в VIP, зажигательные танцы чирлидерш. Фото победы ЦСКА над «Реалом»

Группа поддержки ЦСКА
Ярмольник и Масляков в VIP, зажигательные танцы чирлидерш. Фото победы ЦСКА над «Реалом»
Баскетбол / Евролига 0

14 января в Москве на площадке арены «Мегаспорт» в матче 19-го тура Евролиги ЦСКА одержал победу над мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 60:55.

Команда из Испании здорово начала встречу и после первой четверти вела в счёте с разницей в семь очков — 21:14. Во второй десятиминутке ЦСКА продолжил показывать слабый процент реализации, и на большой перерыв команды ушли при счёте 33:26 в пользу «Реала».

Во второй половине матча «армейцы» сумели прибавить и к концу третьей четверти сравняли счёт — 43:43. В заключительном игровом отрезке подопечные Итудиса продолжили наращивать темп и в итоге одержали победу со счётом 60:55.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Реал Мадрид» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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