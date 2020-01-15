Айон избежал серьёзной травмы в матче с «Цмоки-Минск»

Один из лидеров питерского БК «Зенит» Густаво Айон, получивший повреждение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск» (80:60), избежал серьёзной травмы, сообщают «Известия».

У 34-летнего мексиканского центрового «Зенита» было диагностировано частичное повреждение мышцы задней поверхности бедра. Игрок уже вернулся к тренировкам в общей группе и сможет принять участие в игре 19-го тура Евролиги с «Басконией».



Напомним, Айон подписал контракт летом 2019 года и проводит первый сезон с командой. В Евролиге он принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 12,2 очка, собирая 5,6 подбора и совершая 2,2 передачи и выполняя 1,3 перехвата. В Единой лиге ВТБ он принял участие в 10 матчах, набирая в них 11,7 очка и собирая 6,0 подбора.