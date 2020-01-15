Эванс забивал данк спиной, талисман работал уборщиком. Фото с матча «Химки» — «Валенсия»

14 января в Подмосковье на площадке стадиона «Арена-Мытищи» в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Валенсия» одержала победу над «Химками». Встреча завершилась со счётом 84:75 в пользу гостей.

Команда из Московской области неудачно начала встречу, проиграв первую четверть с разницей в 6 очков — 23:29. Во второй десятиминутке подопечные Куртинайтиса не только отыгрались, но и перехватили лидерство — 47:44.



После большого перерыва «Валенсия» прибавила и к концу третьей четверти снова вышла вперёд — 63:62. В заключительном игровом отрезке «Химки» не сумели перестроиться и потерпели поражение с разницей в 9 очков — 75:84. Эта неудача в Евролиге стала для российской команды четвёртой кряду.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Валенсия» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.