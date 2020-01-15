НБА оштрафовала Роуза на $ 25 тыс. за брошенную ручку в сторону болельщиков

НБА оштрафовала разыгрывающего «Детройт Пистонс» Деррика Роуза за инцидент в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщается на официальном сайте организации.
Эпизод произошёл во время тайм-аута. Роуз не сдержал эмоций и бросил ручку через площадку в сторону болельщиков. За это НБА оштрафовала игрока на $ 25 тыс.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 117:110.
В этой встрече Роуз набрал 23 очка, сделал 4 подбора и совершил 8 результативных передач.
На данный момент «Детройт» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Детройт Пистонс» встретится с «Бостон Селтикс». Игра состоится 16 января, начало – в 3:00 мск.
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