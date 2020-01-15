Результаты матчей НБА за 14 января 2020 года

14 января состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Хьюстон Рокетс» на выезде уступил «Мемфис Гриззлиз», несмотря на 41 очко, 6 подборов и 6 передач Джеймса Хардена. Окончательный счёт — 121:110 в пользу «Мемфиса».

«Милуоки Бакс» дома победил «Нью-Йорк Никс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») набрал 37 очков, сделал 9 подборов и отдал 4 передачи. Итоговый счёт — 128:102 в пользу «Бакс».

«Даллас Маверикс» в гостях разгромил «Голден Стэйт Уорриорз». На счету Луки Дончича («Даллас») 20 очков, 8 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 124:97 в пользу «Маверикс».

«Лос-Анджелес Клипперс» дома выиграл у «Кливленд Кавальерс». Кавай Леонард («Клипперс») набрал 43 очка, собрал 3 подбора и отдал 4 передачи. Итоговый счёт — 128:103 в пользу «Клипперс».