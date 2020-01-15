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Результаты матчей НБА за 14 января 2020 года

Результаты матчей НБА за 14 января 2020 года
Баскетбол / НБА 0

14 января состоялось шесть матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Хьюстон Рокетс» на выезде уступил «Мемфис Гриззлиз», несмотря на 41 очко, 6 подборов и 6 передач Джеймса Хардена. Окончательный счёт — 121:110 в пользу «Мемфиса».

«Милуоки Бакс» дома победил «Нью-Йорк Никс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») набрал 37 очков, сделал 9 подборов и отдал 4 передачи. Итоговый счёт — 128:102 в пользу «Бакс».

«Даллас Маверикс» в гостях разгромил «Голден Стэйт Уорриорз». На счету Луки Дончича («Даллас») 20 очков, 8 подборов и 2 передачи. Окончательный счёт — 124:97 в пользу «Маверикс».

«Лос-Анджелес Клипперс» дома выиграл у «Кливленд Кавальерс». Кавай Леонард («Клипперс») набрал 43 очка, собрал 3 подбора и отдал 4 передачи. Итоговый счёт — 128:103 в пользу «Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 118
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Бруклин Нетс: Ирвинг - 32, Динуайдди - 17, Харрис - 13, ЛеВерт - 11, Джордан - 9, Куруч - 9, Аллен - 8, Принс - 6, Луваву-Кабарро - 2, Андерсон, Дюрант, Клэкстон, Кьоцца, Муса, Пинсон, Темпл, Чендлер
Юта Джаз: Инглс - 27, Митчелл - 25, Гобер - 22, Богданович - 18, Кларксон - 13, Мудиэй - 7, Брэдли - 4, Ньянг - 2, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, О'Нил, Они, Уильямс-Госс
НБА - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
123 : 110
Финикс Санз
Финикс
Атланта Хоукс: Янг - 36, Хаертер - 23, Коллинс - 22, Хантер - 15, Джонс - 11, Бембри - 5, Гудвин - 5, Реддиш - 4, Краббе - 2, Watson, Браун, Картер, Лень, Паркер, Парсонс, Тёрнер, Фернанду
Финикс Санз: Букер - 39, Эйтон - 20, Бриджес - 15, Убре - 11, Джонсон - 9, Бэйнс - 4, Джонсон - 4, Картер - 4, Шарич - 4, Jerome, Lecque, Диалло, Камински, Окобо, Рубио, Харпер
НБА - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
128 : 102
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Миддлтон - 17, Ильясова - 14, Бледсо - 11, Дивинченцо - 9, Корвер - 8, Браун - 7, Лопес - 7, Мэттьюз - 6, Хилл - 6, Уилсон - 4, Коннотон - 2, Адетокунбо, Бендер, Лопес, Мейсон, Рейнольдс
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 25, Барретт - 22, Портис - 20, Нокс - 10, Аллен - 9, Робинсон - 7, Баллок - 3, Пэйтон - 2, Трир - 2, Эллингтон - 2, Wooten, Браздейкис, Гибсон, Дотсон, Моррис, Нтиликина, Смит
НБА - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
121 : 110
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Брукс - 24, Валанчюнас - 19, Джексон - 15, Кларк - 14, Мелтон - 12, Аллен - 6, Хилл - 3, Джонс - 2, Андерсон, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар, Краудер
Хьюстон Рокетс: Харден - 41, Гордон - 23, Капела - 16, Маклемор - 14, Риверс - 10, Хаус - 4, Хартенштайн - 2, Frazier, Howard, Грин, Илариу, Клемонс, Сефолоша, Такер, Уэстбрук, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 103
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 43, Л. Уильямс - 24, Зубац - 12, Харрелл - 12, Шамет - 12, Беверли - 10, Робинсон - 7, Харклесс - 6, Макгрудер - 2, Coffey, Грин, Джордж, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Паттерсон, Уолтон
Кливленд Кавальерс: Секстон - 25, Осман - 21, Гарлэнд - 14, Деллаведова - 14, Хенсон - 10, Маккинни - 7, Уэйд - 6, Кук - 4, Экзам - 2, Windler, Жижич, Лав, Найт, Нэнс, Портер, Томпсон
НБА - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 124
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 17, Пэскелл - 16, Расселл - 13, Робинсон - 13, Бёркс - 10, Спеллмен - 10, Коли-Стайн - 8, Smailagic - 5, Грин - 5, Боумен, Карри, Ли, Луни, Томпсон, Эванс
Даллас Маверикс: Пауэлл - 21, Дончич - 20, Марьянович - 13, Хардуэй-младший - 12, Бареа - 11, Клебер - 11, Карри - 9, Райт - 7, Брансон - 6, Джексон - 6, Финни-Смит - 6, Cleveland - 2, Reaves, Roby, Брокхофф, Ли, Порзингис
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