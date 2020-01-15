Куртинайтис не пришёл на пресс-конференцию после поражения «Химок» по состоянию здоровья

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис не пришёл на пресс-конференцию после матча с «Валенсией» в рамках регулярного чемпионата Евролиги по состоянию здоровья. «Химки» на своей площадке уступили «Валенсии» со счётом 75:84.

«По состоянию здоровья Римас Куртинайтис не смог принять участие в пресс-конференции», — говорится в сообщении пресс-службы подмосковного клуба.

Вместо главного тренера с журналистами общался его ассистент Ауримас Ясиленис.

В сезоне-2019/2020 на счету «Химок» 19 матчей в рамках регулярного чемпионата Евролиги, в которых подмосковный клуб одержал 8 побед и потерпел 11 поражений. Следующий матч турнира «Химки» сыграют дома завтра, 16 января, соперником будет «Реал» (Мадрид).