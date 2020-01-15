Куртинайтис не пришёл на пресс-конференцию после поражения «Химок» по состоянию здоровья
Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис не пришёл на пресс-конференцию после матча с «Валенсией» в рамках регулярного чемпионата Евролиги по состоянию здоровья. «Химки» на своей площадке уступили «Валенсии» со счётом 75:84.
«По состоянию здоровья Римас Куртинайтис не смог принять участие в пресс-конференции», — говорится в сообщении пресс-службы подмосковного клуба.
Вместо главного тренера с журналистами общался его ассистент Ауримас Ясиленис.
В сезоне-2019/2020 на счету «Химок» 19 матчей в рамках регулярного чемпионата Евролиги, в которых подмосковный клуб одержал 8 побед и потерпел 11 поражений. Следующий матч турнира «Химки» сыграют дома завтра, 16 января, соперником будет «Реал» (Мадрид).
Разница в штанах. «Валенсия» дожала «Химки» в концовке
Алексей Швед набрал 18 очков, но концовка осталась за испанской командой.
Читайте также
- 15 января 2020
-
10:35
-
10:00
-
09:43
-
09:31
-
09:09
-
09:00
-
08:56
-
08:12
-
06:51
-
06:37
-
01:39
-
00:24
- 14 января 2020
-
23:32
-
22:33
-
21:58
-
21:47
-
21:35
-
20:33
-
19:33
-
18:34
-
17:12
-
15:01
-
13:00
-
12:34
-
11:32
-
10:12
-
09:58
-
09:03
-
09:01
-
08:59
-
08:43
-
06:53
-
06:18
-
02:57
- 13 января 2020
-
23:23
Партнерский контент