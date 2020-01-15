Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Куртинайтис не пришёл на пресс-конференцию после поражения «Химок» по состоянию здоровья

Куртинайтис не пришёл на пресс-конференцию после поражения «Химок» по состоянию здоровья
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис не пришёл на пресс-конференцию после матча с «Валенсией» в рамках регулярного чемпионата Евролиги по состоянию здоровья. «Химки» на своей площадке уступили «Валенсии» со счётом 75:84.

«По состоянию здоровья Римас Куртинайтис не смог принять участие в пресс-конференции», — говорится в сообщении пресс-службы подмосковного клуба.

Вместо главного тренера с журналистами общался его ассистент Ауримас Ясиленис.

В сезоне-2019/2020 на счету «Химок» 19 матчей в рамках регулярного чемпионата Евролиги, в которых подмосковный клуб одержал 8 побед и потерпел 11 поражений. Следующий матч турнира «Химки» сыграют дома завтра, 16 января, соперником будет «Реал» (Мадрид).

Разница в штанах. «Валенсия» дожала «Химки» в концовке
Алексей Швед набрал 18 очков, но концовка осталась за испанской командой.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020