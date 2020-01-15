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Хвостов из «Зенита» выбыл из строя из-за травмы

Хвостов из «Зенита» выбыл из строя из-за травмы
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник баскетбольного клуба «Зенит» Дмитрий Хвостов не сможет принять участия в ближайших матчах команды. В ходе тренировки баскетболист почувствовал боль в ноге, и выяснилось, что у него травма голеностопа.

«Защитник «Зенита» Дмитрий Хвостов во время сегодняшней тренировки почувствовал боль в ноге и был вынужден обратиться к врачам команды. Дальнейшее обследование выявило у Димы травму голеностопа, это не позволит ему сыграть в ближайших нескольких матчах нашей команды. Желаем Диме скорейшего выздоровления!» — сказано в сообщении в официальном «инстаграме» «Зенита».

30-летний Хвостов перешёл в «Зенит» в 2019 году. До этого он выступал за «Динамо» (Москва), «Химки», «Нижний Новгород» и «Локомотив-Кубань».

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