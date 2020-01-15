Адетокунбо в матче с «Нью-Йорком» побил рекорд НБА
Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 37 очков, собрал 9 подборов и отдал 4 результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс», проведя на паркете 21 минуту 26 секунд. Встреча завершилась со счётом 128:102 в пользу «Милуоки».
Это уже седьмой матч Адетокунбо в сезоне-2019/2020, в котором он набрал не менее 30 очков, сыграв не более 30 минут. По количеству таких игр в отдельно взятом сезоне греческий баскетболист вышел на первое место, если вести отсчёт со времени слияния НБА и АБА в 1976 году. На счету лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри было шесть таких игр в сезоне-2015/2016, сообщается в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.
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