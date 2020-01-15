«Как ребёнок на Рождество». Сант-Рос — об эмоциях после победы ЦСКА над «Реалом»

Новичок баскетбольного клуба ЦСКА кубинец Ховард Сант-Рос прокомментировал победу «армейцев» в матче регулярного чемпионата Евролиги. ЦСКА дома победил «Реал» со счётом 60:55, а Сант-Рос за 22 минуты на площадке набрал 4 очка, собрал 2 подбора и отдал 1 передачу.

«Потрясающие ощущения. Как я говорил раньше, чувствую себя как ребёнок на Рождество. Играть за ЦСКА против «Реала»… Это две великие конкурирующие команды, голодны до побед. Потрясающие ощущения, очень круто. Атмосфера шикарная. Видел небольшой баннер с надписью «Добро пожаловать в ЦСКА» с кубинским флагом. Говорю вам: всё как будто в детстве на Рождество.

Обе команды играли очень-очень агрессивно. Нам не очень удалось начало, броски не залетали в корзину. Тем не менее мы хорошо работали в защите. Не скрою, я немного нервничал, потому что не хотел подвести команду. Старался просто приспосабливаться, но потом тренер начал постоянно говорить мне, чтобы я играл и чувствовал себя свободнее. Просто рад, что помог ЦСКА добыть победу», — цитирует баскетболиста пресс-служба ЦСКА.