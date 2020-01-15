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Хайнс — о победе ЦСКА над «Реалом»: ключевым моментом стал мой трёхочковый

Хайнс — о победе ЦСКА над «Реалом»: ключевым моментом стал мой трёхочковый
Баскетбол / Евролига 0

Игрок баскетбольного клуба ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал победу над «Реалом» в матче Евролиги. ЦСКА дома победил «Реал» со счётом 60:55, а Хайнс за 23 минуты на площадке набрал 10 очков, собрал 6 подборов и отдал 1 передачу.

«Мы очень долго играли на выезде, рад вновь играть для наших болельщиков. «Реал» — сильная команда, она до этого выиграла 13 встреч подряд. Хорошо, что удалось удачно сыграть против мадридцев. Матч получился напряжённый, уровня «Финала четырёх». Здорово, что смогли победить. Может, матч получился не самым привлекательным, но мы выиграли. Думаю, ключевым моментом стал мой трёхочковый бросок.

Дэрран (Хиллиард. — Прим. «Чемпионата») попадает важные броски, потому он и играет здесь. Он готов выйти в ключевой момент, совершить важный бросок, он здесь по этой причине. Нам нужны эти попадания, нужны эти очки. Дэрран много делает для команды.

Ховард (Сант-Рос. — Прим. «Чемпионата»), добро пожаловать в ЦСКА. Неплохой дебют, и сразу против «Реала». Он очень здорово вошёл в игру, сыграл ключевую роль, совершил много перехватов, бросков, много создавал. Это нам от него и нужно, чтобы команда становилась всё лучше и лучше», — цитирует баскетболиста пресс-служба клуба.

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