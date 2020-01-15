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Керр сравнил Дончича с Ларри Бёрдом

Керр сравнил Дончича с Ларри Бёрдом
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высоко оценил игру лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича. В матче регулярного чемпионата, состоявшемся вчера, 14 января, «Даллас» на выезде победил «Голден Стэйт» со счётом 124:97, а 20-летний Дончич набрал 20 очков, собрал 8 подборов и отдал 2 передачи.

«Лука очень полезен и важен для НБА, и я имею в виду не то, что он из Европы. Я имею в виду, что он замечательный игрок. Он особенный. Он обладает невероятным умением видеть площадку и быть на шаг впереди. В этом смысле он немного напоминает мне Ларри Бёрда. Но у него есть и набор навыков Джеймса Хардена со всеми его кроссоверами и степбэками.

Лука – блестящий игрок, ещё очень молодой. Он будет одним из важнейших игроков лиги в течение долгого времени. Он очень важен для НБА», — цитирует Керра ESPN.

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