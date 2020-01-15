Лиходей — о поражении УНИКСа: ничего, отыграемся в Монако

Форвард УНИКСа Валерий Лиходей прокомментировал поражение казанской команды в матче второго тура топ-16 Еврокубка с «Монако».



«В конце играли хорошо, сравняли счёт. Нужно было отзащищаться, но тут гостям повезло. В концовке именно везение сыграло. Они забили пару сумасшедших бросков. А мы в ответку не забили. Ничего, такое бывает. Нам нужно было жёстче с ними играть с самого начала. И дело не в том, что мы щит выиграли, надо было играть жёстче. Кроме того мы слишком много ошибались, потери 15-8, а нужно было, чтобы эти цифры были ровными. Надо меньше ошибаться. Пара ошибок — и два-четыре очка пропускаем, вот ошибки всё и решили. Но ничего, отыграемся в Монако», — приводит слова Валерия Лиходея официальный сайт казанской команды.