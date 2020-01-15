Порзингис хочет вернуться на паркет в матче с «Сакраменто»
Один из лидеров команды НБА «Даллас Маверикс» латвийский баскетболист Кристапс Порзингис полностью восстановился после травмы колена и планирует выйти на паркет в игре с «Сакраменто Кингз» 15 января, сообщает инсайдер Брэд Таунсенд в своём «твиттере».
Напомним, Порзингис не выходил на паркет с 29 декабря из-за болей в колене. Отмечалось, что Порзингис испытывает боли не в ранее травмированном колене, из-за которого он пропустил весь минувший сезон.
Окончательное решение об участии Порзингиса в матче примет главный тренер «Далласа» Рик Карлайл.
Порзингис в нынешнем регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 31 матче, набирая в них 17,3 очка и собирая 9,4 подбора.
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