«Зенит» одержал вторую победу в Евролиге подряд, обыграв «Басконию»

Санкт-петербургский «Зенит» на домашнем паркете переиграл «Басконию» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Хозяева паркета с первой четверти захватили инициативу, поведя в счёте по итогам первой десятиминутки с разницей в семь очков. Вторая четверть также осталась за «Зенитом» — к большому перерыву счёт на табло был 39:31 в его пользу.
В третьей четверти «Басконии» удалось отыграть часть отставания, и к заключительному игровому отрезку преимущество «Зенита» составляло всего четыре очка. Однако в заключительной четверти «Зениту» удалось дать бой «Басконии» и сохранить преимущество. Итоговый счёт встречи — 72:66 (23:16, 16:15, 14:18, 19:17).
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Уилл Томас, набравший 19 очков. В составе гостей 15 очков набрал Ник Стаускас.
- 15 января 2020
-
22:25
-
21:56
-
21:05
-
20:01
-
18:48
-
17:35
-
15:20
-
14:00
-
13:48
-
13:40
-
11:16
-
10:55
-
10:48
-
10:35
-
10:00
-
09:43
-
09:31
-
09:09
-
09:00
-
08:56
-
08:12
-
06:51
-
06:37
-
01:39
-
00:24
- 14 января 2020
-
23:32
-
22:33
-
21:58
-
21:47
-
21:35
-
20:33
-
19:33
-
18:34
-
17:12
-
15:01