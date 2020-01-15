«Зенит» одержал вторую победу в Евролиге подряд, обыграв «Басконию»

Санкт-петербургский «Зенит» на домашнем паркете переиграл «Басконию» в матче регулярного чемпионата Евролиги.



Хозяева паркета с первой четверти захватили инициативу, поведя в счёте по итогам первой десятиминутки с разницей в семь очков. Вторая четверть также осталась за «Зенитом» — к большому перерыву счёт на табло был 39:31 в его пользу.



В третьей четверти «Басконии» удалось отыграть часть отставания, и к заключительному игровому отрезку преимущество «Зенита» составляло всего четыре очка. Однако в заключительной четверти «Зениту» удалось дать бой «Басконии» и сохранить преимущество. Итоговый счёт встречи — 72:66 (23:16, 16:15, 14:18, 19:17).



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Уилл Томас, набравший 19 очков. В составе гостей 15 очков набрал Ник Стаускас.