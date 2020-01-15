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«Зенит» одержал вторую победу в Евролиге подряд, обыграв «Басконию»

«Зенит» одержал вторую победу в Евролиге подряд, обыграв «Басконию»
Баскетбол / Евролига 0

Санкт-петербургский «Зенит» на домашнем паркете переиграл «Басконию» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Хозяева паркета с первой четверти захватили инициативу, поведя в счёте по итогам первой десятиминутки с разницей в семь очков. Вторая четверть также осталась за «Зенитом» — к большому перерыву счёт на табло был 39:31 в его пользу.

В третьей четверти «Басконии» удалось отыграть часть отставания, и к заключительному игровому отрезку преимущество «Зенита» составляло всего четыре очка. Однако в заключительной четверти «Зениту» удалось дать бой «Басконии» и сохранить преимущество. Итоговый счёт встречи — 72:66 (23:16, 16:15, 14:18, 19:17).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Уилл Томас, набравший 19 очков. В составе гостей 15 очков набрал Ник Стаускас.

Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
15 января 2020, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
72 : 66
Баскония
Витория, Испания
Зенит: Томас - 19, Понитка - 14, Айверсон - 10, Рэнфро - 6, Абромайтис - 5, Айон - 5, Альбиси - 5, Воронов - 3, Зубков - 3, Холлинс - 2, Пушков, Трушкин
Баскония: Стаускас - 15, Генри - 13, Шенгелия - 13, Дженнинг - 9, Эрик - 6, Диоп - 4, Шилдс - 4, Фалл - 2, Гарсия, Гонсалес, Пенава, Полонара
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