34 очка Харриса и дабл-дабл Симмонса помогли «Филадельфии» обыграть «Бруклин»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 117:106.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Тобиас Харрис, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов. Бен Симмонс также оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и сделав 11 результативных передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Спенсер Динуайдди, набравший 26 очков. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл, набрав 17 очков и сделав 10 подборов.

В другом матче регулярного чемпионата НБА Майами Хит на своей площадке обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 106:100. «Бостон Селтикс» в свою очередь в домашней встрече уступил «Детройт Пистонс» со счётом 103:116.