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34 очка Харриса и дабл-дабл Симмонса помогли «Филадельфии» обыграть «Бруклин»

34 очка Харриса и дабл-дабл Симмонса помогли «Филадельфии» обыграть «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 117:106.

Лучшей результативностью в составе победителей отметился Тобиас Харрис, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов. Бен Симмонс также оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и сделав 11 результативных передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Спенсер Динуайдди, набравший 26 очков. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл, набрав 17 очков и сделав 10 подборов.

В другом матче регулярного чемпионата НБА Майами Хит на своей площадке обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 106:100. «Бостон Селтикс» в свою очередь в домашней встрече уступил «Детройт Пистонс» со счётом 103:116.

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
117 : 106
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 34, Симмонс - 20, Коркмаз - 15, Ричардсон - 15, Хорфорд - 14, Эннис - 6, Тибулл - 5, Pelle - 4, Нето - 4, Shayok, Болден, Бёрк, Милтон, О'Куинн, Скотт, Смит, Эмбиид
Бруклин Нетс: Динуайдди - 26, Аллен - 17, Принс - 15, Ирвинг - 14, ЛеВерт - 12, Чендлер - 10, Харрис - 6, Джордан - 4, Луваву-Кабарро - 2, Андерсон, Дюрант, Клэкстон, Куруч, Кьоцца, Муса, Пинсон, Темпл
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 100
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит: Нанн - 33, Горан Драгич - 17, Адебайо - 14, Батлер - 12, Робинсон - 11, Джонс - 7, Леонард - 7, Джонсон - 5, Alexander, Vincent, Окпала, Олиник, Сильва, Уинслоу, Уэйтерс, Хаслем, Хироу
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 30, Миллз - 21, Олдридж - 12, Уайт - 11, Форбс - 11, Лайлз - 4, Мюррей - 4, Гэй - 3, Poeltl - 2, Уокер - 2, Samanic, Weatherspoon, Белинелли, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
103 : 116
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Хэйворд - 25, Браун - 24, Уокер - 19, Тайс - 9, Уонамэйкер - 9, Кантер - 6, Грин - 4, Смарт - 3, Лэнгфорд - 2, Оджелей - 2, Waters, Пуарье, Тейтум, Уильямс, Уильямс, Фалль, Эдвардс
Детройт Пистонс: Думбуйа - 24, Моррис - 23, Роуз - 22, Михайлюк - 21, Драммонд - 13, Снелл - 6, Браун - 4, Вуд - 2, Фрейзер - 1, King, Боун, Галлоуэй, Гриффин, Джексон, Кеннард, Мейкер, Томас
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