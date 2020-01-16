34 очка Харриса и дабл-дабл Симмонса помогли «Филадельфии» обыграть «Бруклин»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча прошла на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 117:106.
Лучшей результативностью в составе победителей отметился Тобиас Харрис, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 10 подборов. Бен Симмонс также оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и сделав 11 результативных передач.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Спенсер Динуайдди, набравший 26 очков. Джарретт Аллен оформил дабл-дабл, набрав 17 очков и сделав 10 подборов.
В другом матче регулярного чемпионата НБА Майами Хит на своей площадке обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 106:100. «Бостон Селтикс» в свою очередь в домашней встрече уступил «Детройт Пистонс» со счётом 103:116.
- 16 января 2020
-
06:05
-
00:05
-
00:03
- 15 января 2020
-
22:25
-
21:56
-
21:05
-
20:01
-
18:48
-
17:35
-
15:20
-
14:00
-
13:48
-
13:40
-
11:16
-
10:55
-
10:48
-
10:35
-
10:00
-
09:43
-
09:31
-
09:09
-
09:00
-
08:56
-
08:12
-
06:51
-
06:37
-
01:39
-
00:24
- 14 января 2020
-
23:32
-
22:33
-
21:58
-
21:47
-
21:35
-
20:33
-
19:33