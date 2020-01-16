Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сакраменто»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой гостей со счётом 127:123.
Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 25 очков, 15 подборов и 17 передач.
Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Де'Аарон Фокс, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 передач.
Таким образом, «Сакраменто» потерпел третье поражение подряд. «Даллас» в свою очередь продлил победную серию до трёх игр.
В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» сыграет с «Ютой Джаз», а «Даллас Маверикс» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 127
Даллас Маверикс
Даллас
Сакраменто Кингз: Фокс - 27, Барнс - 25, Хилд - 25, Багли III - 12, Бьелица - 11, Феррелл - 9, Джозеф - 7, Джайлс - 4, Ариза - 3, Guy, Богданович, Габриэль, Дедмон, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Холмс
Даллас Маверикс: Дончич - 25, Карри - 21, Хардуэй-младший - 18, Пауэлл - 17, Финни-Смит - 15, Клебер - 14, Райт - 8, Джексон - 7, Брансон - 2, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Брокхофф, Ли, Марьянович, Порзингис
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