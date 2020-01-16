Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Сакраменто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой гостей со счётом 127:123.

Самым результативным в составе победителей стал Лука Дончич, который оформил трипл-дабл из 25 очков, 15 подборов и 17 передач.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Де'Аарон Фокс, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 передач.

Таким образом, «Сакраменто» потерпел третье поражение подряд. «Даллас» в свою очередь продлил победную серию до трёх игр.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» сыграет с «Ютой Джаз», а «Даллас Маверикс» встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс».