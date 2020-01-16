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20-летний Дончич побил сразу три рекорда НБА в матче с «Сакраменто»

20-летний Дончич побил сразу три рекорда НБА в матче с «Сакраменто»
Баскетбол / НБА 0

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз», набрав 25 очков, собрав 15 подборов и отдав 17 передач. «Даллас» на выезде победил «Сакраменто» со счётом 127:123.

20-летний Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, который в ходе одной игры записал на свой счёт не менее 20 очков, 15 подборов и 15 передач. До этого рекорд принадлежал легендарному Мэджику Джонсону, который отметился подобными показателями в одном из матчей в 1981 году, когда ему был 21 год, говорится в сообщении в «твиттере» StatMuse.

Кроме того, Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, который записал на свой счёт трипл-дабл, собрав не менее 15 подборов и отдав не менее 15 передач, а также самым молодым игроком, сделавшим трипл-дабл, отдав не менее 17 передач.

Дончич проводит второй сезон за «Даллас». В 2018 году словенский баскетболист стал чемпионом Евролиги в составе «Реала».

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