Игрок «Чикаго» Лавин повторил достижение Джордана
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» Зак Лавин набрал 30 очков, собрал 7 подборов и отдал 7 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс». «Чикаго» на своей площадке победил «Вашингтон» со счётом 115:106.
Это уже пятая игра подряд, в которой Лавин набирает как минимум 25 очков. Подобного или лучшего показателя среди всех игроков «Чикаго» за всю историю клуба добивался лишь легендарный Майкл Джордан, у которого в сезоне-1997/1998 было девять матчей подряд, в которых он набирал не менее 25 очков.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.
24-летний Лавин, 13-й номер драфта НБА 2014 года, выступает за «Чикаго» с 2017 года.
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