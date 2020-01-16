Игрок «Чикаго» Лавин повторил достижение Джордана

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго Буллз» Зак Лавин набрал 30 очков, собрал 7 подборов и отдал 7 результативных передач в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс». «Чикаго» на своей площадке победил «Вашингтон» со счётом 115:106.

Это уже пятая игра подряд, в которой Лавин набирает как минимум 25 очков. Подобного или лучшего показателя среди всех игроков «Чикаго» за всю историю клуба добивался лишь легендарный Майкл Джордан, у которого в сезоне-1997/1998 было девять матчей подряд, в которых он набирал не менее 25 очков.

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24-летний Лавин, 13-й номер драфта НБА 2014 года, выступает за «Чикаго» с 2017 года.