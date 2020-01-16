Игрок «Орландо» Гордон сделал зрелищный слэм-данк в матче с «Лейкерс». Фото
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Аарон Гордон сделал зрелищный слэм-данк в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс». «Орландо» на выезде победил «Лейкерс» со счётом 119:118, а Гордон набрал 21 очко, собрал 6 подборов и отдал 3 результативные передачи.
В одном из моментов Гордон совершил трюк, который чаще можно увидеть в различных конкурсах баскетбольного мастерства, а не в матчах. Спортсмен во время борьбы с соперником швырнул мяч в щит, затем поймал отскок и сделал слэм-данк.
В сезоне-2019/2020 на счету «Орландо» 20 побед и 21 поражение в 41 матче регулярного чемпионата. «Мэджик» занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
20-летний Дончич побил сразу три рекорда НБА в матче с «Сакраменто»
Читайте также
- 16 января 2020
-
10:59
-
10:30
-
10:19
-
09:34
-
09:20
-
09:04
-
08:58
-
08:38
-
08:11
-
06:48
-
06:05
-
00:05
-
00:03
- 15 января 2020
-
22:25
-
21:56
-
21:05
-
20:01
-
18:48
-
17:35
-
15:20
-
14:00
-
13:48
-
13:40
-
11:16
-
10:55
-
10:48
-
10:35
-
10:00
-
09:43
-
09:31
-
09:09
-
09:00
-
08:56
-
08:12
-
06:51
Партнерский контент