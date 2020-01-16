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Игрок «Орландо» Гордон сделал зрелищный слэм-данк в матче с «Лейкерс». Фото

Игрок «Орландо» Гордон сделал зрелищный слэм-данк в матче с «Лейкерс». Фото
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Аарон Гордон сделал зрелищный слэм-данк в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс». «Орландо» на выезде победил «Лейкерс» со счётом 119:118, а Гордон набрал 21 очко, собрал 6 подборов и отдал 3 результативные передачи.

В одном из моментов Гордон совершил трюк, который чаще можно увидеть в различных конкурсах баскетбольного мастерства, а не в матчах. Спортсмен во время борьбы с соперником швырнул мяч в щит, затем поймал отскок и сделал слэм-данк.

В сезоне-2019/2020 на счету «Орландо» 20 побед и 21 поражение в 41 матче регулярного чемпионата. «Мэджик» занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

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