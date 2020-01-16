Куртинайтис признал игровые проблемы «Химок» перед матчем с «Реалом»

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис рассказал об ожиданиях перед матчем Евролиги с «Реалом». Матч «Химки» — «Реал» состоится сегодня, 16 января, и начнётся в 20:00 мск.

«Реал» провёл сложный матч с ЦСКА, и игра оказалась непростой для обеих команд. Соперники увязли в защите, в итоге результативность оказалась невысокой.

«Реал» — хорошая команда, которая играет быстро и свободно. У них, возможно, не так много комбинаций, но есть игроки, которые создают ситуации. В большинстве случаев они решают эти эпизоды, исходя из конкретного момента, поэтому матч предстоит очень сложный.

У нас есть ряд проблем. В частности, мы чуть-чуть потеряли в агрессии и энергии. Не придают уверенности и проигрыши, но мы должны снова собраться. Хотелось бы умнее играть в концовках и принимать нужные решения, а не просто удобные», — приводит слова Куртинайтиса пресс-служба клуба.