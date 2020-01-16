Плаза: очень важно добыть третью победу в Евролиге подряд

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией».



«Мы знаем, что «Валенсия» уверенно обыграла «Химки» и неплохо выступает в чемпионате Испании. Во втором круге мы хотим выиграть всё то, что мы не выиграли в первом. Нужно постараться меньше допускать ошибок, чем даже в игре против «Басконии», хотя мы и победили. Очень важно добыть третью победу подряд. Нам бы очень хотелось, чтобы на эту игру пришло столько же болельщиков, сколько пришло в Валенсии, потому что играть под таким прессом и правда сложно. Будет замечательно, если теперь пресс будет на сопернике. Нам же нужно забывать о победе в последнем матче и снова показывать свою лучшую игру», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургской команды.