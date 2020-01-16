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«Реал» потерпел второе поражение в России кряду, уступив «Химкам»

«Реал» потерпел второе поражение в России кряду, уступив «Химкам»
Баскетбол / Евролига 0

В Мытищах завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Реал». Команда из Московской области неплохо начала встречу и уже после первой четверти вела с перевесом в 4 очка — 25:21. К большому перерыву подопечные Куртинайтиса уже вели с двузначным счётом — 55:44.

В третьем игровом отрезке «Реал» не позволил хозяевам нарастить преимущество, но и не смог отыграть отставание — 69:80. В заключительной четверти матча «Химки» действовали уверенно, позволив себе расслабиться лишь в последние минуты, тем не менее это не помешало им одержать победу — 102:94.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 13 передач, 15 баллов на счету Девина Букера. У «Реала» 20 очков набрал экс-форвард «Химок» Джордан Микки.

Напомним, «Реал» на этой неделе уже проиграл один матч в России, уступив в 19-м туре Евролиги ЦСКА — 55:60. «Химки» же сумели прервать серию из четырёх поражений.

Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
16 января 2020, четверг. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
102 : 94
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Химки: Швед - 21, Букер - 15, Гилл - 13, Тимма - 13, Йеребко - 11, Карасёв - 10, Эванс - 9, Йович - 6, Зайцев - 4, Дайр. Бертанс, Крамер, Моня
Реал Мадрид: Микки - 20, Козёр - 17, Кампаццо - 10, Томпкинс - 10, Тэйлор - 8, Рейес - 7, Лапровиттола - 6, Кэрролл - 5, Дек - 4, Тавареш - 4, Льюль - 3, Межри
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