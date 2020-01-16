Букер и Крамер не доиграли матч с «Реалом» из-за повреждений
Сегодня, 16 января, в Мытищах состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Реал». Команда из Московской области сумела добыть победу — 102:94. Однако этот успех обошёлся дорого. В ходе встречи «Химки» потеряли из-за травм Девина Букера и Криса Крамера, которые покинули паркет преждевременно.
Букер успел провести на паркете чуть более 20 минут и за это время набрал 15 очков, реализовав 6 из 9 бросков со средней дистанции и собрал 3 подбора. Что касается Крамера, то защитник пробыл на паркете лишь три с небольшим минуты и за это время не успел отметиться полезными действиями.
Напомним, что благодаря победе над «Реалом» «Химки» прервали четырёхматчевую неудачную серию в Евролиге.
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