«Атланта» выменяла из «Миннесоты» Тига, отдав взамен Краббе

Руководство «Атланты Хоукс» и «Миннесоты Тимбервулвз» согласовало большой обмен. Команда из Джорджии получит разыгрывающего защитника Джеффа Тига и свингмена Тревеона Грэма. За эти активы клуб из Миннеаполиса получит атакующего защитника Аллена Краббе, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Тиг ранее уже выступал в составе «Атланты» и был одним из лидеров коллектива, который пробился в финал Восточной конференции в 2015 году. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 34 матчах, набирая в них 13,2 очка, собирая 2,6 подбора и совершая 6,1 передачи. Грэм в нынешнем сезоне сыграл в 33 поединка, набирая в них 5,2 очка и собирая 3,0 подбора.
Что касается Краббе, то нынешний сезон один из худших в его карьере. Он принял участие в 28 матчах, набирая в них 5,1 очка, собирая 2,3 подбора и совершая 1,0 передачи.
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