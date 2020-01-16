Куртинайтис — о победе над «Реалом»: одна из наших лучших игр

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победы своей команды над «Реалом» (102:94) в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. По словам литовского специалиста, его подопечные провели одну из лучших игр в сезоне.

«Прежде всего хочу поздравить нашу команду и игроков за проделанную работу. После нескольких поражений нелегко собраться и сыграть против такой хорошей команды, как мадридский «Реал», и к тому же победить. Отличная работа! В этом сезоне у нас было немало хороших матчей, однако в плане важности, не скрою, мы рассчитывали на победы над «Зенитом» и «Валенсией», потому что играли дома, и это соперники нашего уровня. Что касается матча против «Реала», то и по важности, и по качеству это, пожалуй, одна из наших лучших игр. Не так давно мы ещё провели хороший матч против ЦСКА, и эти два матча я считаю одними из лучших на данный момент.

У нас имеются большие проблемы в третьей четверти. Именно в ней случается самая большая «дыра», мы это знаем, говорим об этом на тренировках и собраниях, и сегодня после первой половины мы особенно подчеркнули, что третья четверть – самая главная. Были моменты, когда и мы, и «Реал» забили сложные мячи. Хорошо, что обменялись этими бросками. В принципе, мы контролировали всю игру и имели достаточно большую разницу. Конечно, можно было лучше сыграть в концовке. Иногда нас упрекают за игру в защите, потому что судят по забитым очкам. Всем кажется, что мы не защищались, но я думаю, что мы проделали очень хорошую работу в защите, просто в нескольких матчах мы пропускали много очков за последнюю минуту, имея отрыв, достаточный, чтобы выиграть. И сегодня за минуту мы пропустили 12 очков, из-за чего так выглядит итоговый результат. В целом же, думаю, выиграли мы заслуженно", — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».