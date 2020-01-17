Куртинайтис — о восстановлении Мозгова: пока никакой конкретики сказать не могу

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился новостями о восстановлении центрового команды Тимофея Мозгова. По словам специалиста, процесс идёт неплохо, но сказать что-то более конкретное пока что нельзя.

«Тимофей ездил в Германию на обследование. Пока никакой конкретики по нему не могу сказать. Мы ждём возвращения Тимофея. Насколько я знаю, его восстановление идёт неплохо», — приводит слова Куртинайтиса Р-Спорт.

Напомним, Мозгов стал игроком «Химок» в минувшее межсезонье, вернувшись из НБА. Центровой прибыл в расположение команды с травмированным коленом и до сих пор не может справиться с последствиями повреждения.

В минувшем сезоне Тимофей числился в составе «Орландо Мэджик», но из-за травмы также не сыграл ни одного матча.