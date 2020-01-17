«Миннесота» попробует заполучить Д'Анджело Расселла

Руководство «Миннесоты Тимбервулвз» заинтересовано в приобретении разыгрывающего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Д'Анджело Расселла, сообщает The Athletic. После обмена в «Атланту Хоукс» Джеффа Тига, менеджмент команды из Миннеаполиса попробует активизировать переговоры по этому вопросу. Вместе с тем подчёркивается, что в «Голден Стэйт Уорриорз» пока намерены сохранить Расселла в составе.

«Миннесота» пытается перестроить коллектив в ходе сезона, чтобы побороться за выход в плей-офф Западной конференции. На данный момент «Тимбервулвз» занимают лишь 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 побед при 25 поражениях.

Расселл в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 24 матчах, набирая в них 23,3 очка, собирая 3,5 подбора и совершая 6,0 передачи.