Итудис — о матче с «Басконией»: нас ждёт очередное сражение
Сегодня, 17 января, ЦСКА проведёт матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором померится силами с «Басконией». В преддверии этого противостояния наставник «армейцев» Димитрис Итудис рассказал о своих ожиданиях.
«У «Басконии» очень атлетичная команда. Их приоритет – бежать и прикладывать много старания. Задача номер один для нас – решить этот момент. Соперники любят открытое пространство, они бьются на щитах и используют высокие сочетания игроков. Потому нас ждёт очередное сражение. Прошу болельщиков отнестись к нему с тем же энтузиазмом, как к предыдущему матчу», — приводит слова специалиста официальный сайт московского клуба.
Напомним, в предыдущем туре Евролиги ЦСКА одержал победу над мадридским «Реалом» (60:55).
Читайте также
- 17 января 2020
-
01:49
-
01:00
-
00:42
-
00:32
- 16 января 2020
-
23:25
-
23:22
-
23:21
-
22:21
-
21:49
-
20:27
-
19:46
-
18:51
-
17:21
-
15:00
-
14:39
-
13:11
-
11:06
-
10:59
-
10:30
-
10:19
-
09:34
-
09:20
-
09:04
-
08:58
-
08:38
-
08:11
-
06:48
-
06:05
-
00:05
-
00:03
- 15 января 2020
-
22:25
-
21:56
-
21:05
-
20:01
-
18:48
Партнерский контент