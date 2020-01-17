Итудис — о матче с «Басконией»: нас ждёт очередное сражение

Сегодня, 17 января, ЦСКА проведёт матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором померится силами с «Басконией». В преддверии этого противостояния наставник «армейцев» Димитрис Итудис рассказал о своих ожиданиях.

«У «Басконии» очень атлетичная команда. Их приоритет – бежать и прикладывать много старания. Задача номер один для нас – решить этот момент. Соперники любят открытое пространство, они бьются на щитах и используют высокие сочетания игроков. Потому нас ждёт очередное сражение. Прошу болельщиков отнестись к нему с тем же энтузиазмом, как к предыдущему матчу», — приводит слова специалиста официальный сайт московского клуба.

Напомним, в предыдущем туре Евролиги ЦСКА одержал победу над мадридским «Реалом» (60:55).