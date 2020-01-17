32 очка Леонарда помогли «Клипперс» разгромить «Орландо»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счётом 122:95.

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 32 очка. Джамикал Грин оформил дабл-дабл из 11 очков и 13 подборов.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Никола Вучевич, набравший 22 очка.

«Клипперс» одержали четвёртую победу за последние пять игр. «Орландо» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Орландо Мэджик» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».