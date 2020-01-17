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32 очка Леонарда помогли «Клипперс» разгромить «Орландо»

32 очка Леонарда помогли «Клипперс» разгромить «Орландо»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой хозяев со счётом 122:95.

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 32 очка. Джамикал Грин оформил дабл-дабл из 11 очков и 13 подборов.

Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отметился Никола Вучевич, набравший 22 очка.

«Клипперс» одержали четвёртую победу за последние пять игр. «Орландо» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Орландо Мэджик» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
122 : 95
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 32, Харрелл - 21, Шамет - 13, Грин - 11, Л. Уильямс - 11, Беверли - 10, Паттерсон - 10, Зубац - 8, Макгрудер - 3, Робинсон - 3, Coffey, Джордж, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Уолтон, Харклесс
Орландо Мэджик: Вучевич - 22, Гордон - 20, Росс - 16, Фурнье - 15, Фульц - 11, Ивунду - 8, Джефферсон - 2, Бамба - 1, Law, Айзек, Амину, Берч, Джонсон, Картер-Уильямс, Кларк, Огастин, Фразьер
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