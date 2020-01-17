Результаты матчей НБА за 16 января 2020 года

16 января состоялось пять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» дома обыграл «Бостон Селтикс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 32 очка, собрав 17 подборов и отдав 7 передач. Окончательный счёт — 128:123 в пользу «Бакс».

«Нью-Орлеан Пеликанс» дома в овертайме обыграл «Юту Джаз». Самым результативным игроком матча стал Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан»), на счету которого 49 очков, 8 подборов и 6 передач. Итоговый счёт — 138:132 в пользу «Пеликанс».

«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке разгромил «Орландо Мэджик». Кавай Леонард («Клипперс») набрал 32 очка, сделал 5 подборов и отдал 5 передач. Окончательный счёт — 122:95 в пользу «Клипперс».

