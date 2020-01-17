Результаты матчей НБА за 16 января 2020 года
16 января состоялось пять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Милуоки Бакс» дома обыграл «Бостон Селтикс». Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 32 очка, собрав 17 подборов и отдав 7 передач. Окончательный счёт — 128:123 в пользу «Бакс».
«Нью-Орлеан Пеликанс» дома в овертайме обыграл «Юту Джаз». Самым результативным игроком матча стал Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан»), на счету которого 49 очков, 8 подборов и 6 передач. Итоговый счёт — 138:132 в пользу «Пеликанс».
«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке разгромил «Орландо Мэджик». Кавай Леонард («Клипперс») набрал 32 очка, сделал 5 подборов и отдал 5 передач. Окончательный счёт — 122:95 в пользу «Клипперс».
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
98 : 121
Финикс Санз
Финикс
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 26, Моррис - 17, Робинсон - 12, Пэйтон - 8, Барретт - 7, Нокс - 7, Дотсон - 6, Гибсон - 5, Портис - 5, Аллен - 3, Нтиликина - 2, Wooten, Баллок, Браздейкис, Смит, Трир, Эллингтон
Финикс Санз: Букер - 29, Эйтон - 26, Рубио - 25, Шарич - 11, Джонсон - 10, Бриджес - 7, Бэйнс - 5, Картер - 3, Окобо - 3, Диалло - 2, Jerome, Lecque, Owens, Джонсон, Камински, Убре, Харпер
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
138 : 132
ОТ
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 49, Фэйворс - 21, Мур - 16, Александер-Уолкер - 12, Джексон - 10, Харт - 9, Хэйс - 9, Мелли - 7, Болл - 5, Williamson, Грэй, Миллер, Окафор, Редик, Уильямс, Холидей, Читэм
Юта Джаз: Митчелл - 46, Богданович - 26, Гобер - 17, Кларксон - 15, Инглс - 12, О'Нил - 9, Мудиэй - 3, Tucker - 2, Брэдли - 2, Morgan, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Ньянг, Они, Уильямс-Госс
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
128 : 123
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 32, Миддлтон - 23, Дивинченцо - 19, Лопес - 16, Хилл - 13, Бледсо - 9, Ильясова - 8, Корвер - 8, Адетокунбо, Бендер, Браун, Коннотон, Лопес, Мейсон, Мэттьюз, Рейнольдс, Уилсон
Бостон Селтикс: Уокер - 40, Смарт - 24, Тейтум - 17, Тайс - 12, Кантер - 9, Хэйворд - 7, Оджелей - 6, Уильямс - 4, Грин - 2, Уонамэйкер - 2, Waters, Браун, Лэнгфорд, Пуарье, Уильямс, Фалль, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
122 : 95
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 32, Харрелл - 21, Шамет - 13, Грин - 11, Л. Уильямс - 11, Беверли - 10, Паттерсон - 10, Зубац - 8, Макгрудер - 3, Робинсон - 3, Coffey, Джордж, Кабенгеле, Мотли, Мэнн, Уолтон, Харклесс
Орландо Мэджик: Вучевич - 22, Гордон - 20, Росс - 16, Фурнье - 15, Фульц - 11, Ивунду - 8, Джефферсон - 2, Бамба - 1, Law, Айзек, Амину, Берч, Джонсон, Картер-Уильямс, Кларк, Огастин, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
131 : 134
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 25, Ли - 21, Расселл - 19, Робинсон - 17, Пэскелл - 16, Коли-Стайн - 10, Пул - 10, Грин - 6, Крисс - 4, Спеллмен - 3, Smailagic, Боумен, Карри, Луни, Томпсон, Эванс
Денвер Наггетс: Бартон - 31, Бисли - 27, Йокич - 23, Портер - 18, Пламли - 15, Моррис - 11, Грант - 6, Эрнангомес - 3, Bol, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Маррей, Миллсэп, Харрис, Чанчар
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