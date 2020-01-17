«Голден Стэйт» проиграл 10-й матч подряд, уступив «Денверу» в овертайме

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел 10-е поражение подряд в регулярном чемпионате, проиграв «Денвер Наггетс» на своей площадке. После первой половины матча преимущество «Голден Стэйт» составляло 17 очков, но во второй половине «Денвер» смог отыграться. Встреча перетекла в овертайм, в котором «Наггетс» дожали «Уорриорз». Окончательный счёт — 134:131 в пользу «Денвера».

Никола Йокич («Денвер») сделал дабл-дабл. На его счету 23 очка, 12 подборов и 8 передач. Самым результативным игроком матча стал его партнёр Уилл Бартон, который набрал 31 очко, сделал 5 подборов и отдал 7 передач.

«Голден Стэйт» с соотношением побед и поражений 9-34 занимает 15-е, последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Денвер» (29-12) занимает вторую строчку на Западе, уступая лишь «Лос-Анджелес Лейкерс».

