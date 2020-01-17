Игрок «Финикса» Эйтон повторил достижение Амаре Стадемайра 12-летней давности

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» Деандре Эйтон сделал дабл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс». На его счету 26 очков и 21 подбор. «Финикс» на выезде победил «Нью-Йорк» со счётом 121:98.
Это первый случай почти за 12 лет, когда кому-либо из игроков «Финикса» в одном матче удалось набрать не менее 25 очков и собрать не менее 20 подборов. В феврале 2008 года подобное достижение покорилось известному баскетболисту Амаре Стадемайру, сказано в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.
Стадемайр, девятый номер драфта НБА 2002 года, выступал за «Санз» с 2002 по 2010 год.
В сезоне-2019/2020 «Финикс» с соотношением побед и поражений 17-24 занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.
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