Хэкетт залечил травму и может сыграть с «Басконией»

Атакующий защитник баскетбольного клуба ЦСКА Дэниэл Хэкетт восстановился после травмы, полученной 6 января в матче с «Химками», и может сыграть во встрече с «Басконией» в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В матче с подмосковным клубом 32-летний баскетболист травмировал мизинец.

«Дани Хэкетт вернулся к тренировкам в общей группе и может принять участие в матче c «Басконией», — говорится в сообщении в официальном «твиттере» «армейцев».

Матч ЦСКА — «Баскония» состоится сегодня, 17 января, и начнётся в 20:00 мск. В сезоне-2019/2020 московский клуб провёл 19 матчей в регулярном чемпионате Евролиги, одержав в них 13 побед и потерпев 6 поражений. У «Басконии» 7 побед и 12 поражений в 19 встречах.