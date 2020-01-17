Главный тренер «Денвера» опроверг то, что он поможет Сербии в квалификации ОИ-2020
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун опроверг информацию о том, что он войдёт в тренерский штаб сборной Сербии.
Напомним, ранее издание Eurohoops со ссылкой на Федерацию баскетбола Сербии сообщило, что Мэлоун согласился работать с сербской сборной на предстоящем олимпийском отборочном турнире в Белграде и должен присоединиться к сборной Сербии после завершения розыгрыша плей-офф НБА. Однако Мэлоун опроверг эту информацию.
«Это неправда», — приводит слова тренера B92.
Соперниками сборной Сербии в групповом турнире квалификации на Олимпиаду будут команды Доминиканской Республики и Новой Зеландии. 24 июня сербы сыграют с Новой Зеландией, а днём позже — с Доминиканской Республикой.
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