Е. Пашутин: ищем слабые стороны «Цмоки-Минск», чтобы избежать неожиданностей

Завтра, 18 января, «Локомотив-Кубань» проведёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором примет «Цмоки-Минск». В преддверии поединка с минчанами ожиданиями от него поделился наставник «железнодорожников» Евгений Пашутин.

«Мы играем против сбалансированной команды, которая отлично атакует из-за периметра. Миркович держит все нити игры в своих руках, Лоури и Барнетт с высоким процентом атакуют с дистанции. Наша задача не давать свободно атаковать снайперам соперника, нужно внимательно играть против Салаша, Гавриловича и Веремеенко под кольцом.

Нам предстоит контролировать щит, разрушить их игру в нападении, так как если позволить им совершать свободные броски, то «Цмоки» очень опасны и атакуют с высоким процентом в каждой игре. Моделируем и ищем слабые стороны соперника, чтобы избежать неожиданностей", — приводит слова специалиста официальный сайт «Локомотива-Кубань».