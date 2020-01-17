«Реал» продлил контракт с Фернандесом

Руководство мадридского «Реала» продлило контракт с ветераном команды 34-летним Руди Фернандесом, сообщает Sportando. Теперь соглашение игрока рассчитано до завершения сезона 2022 года.
Фернандес с перерывами выступает за «Реал» с 2011 года. Тогда он впервые примерил майку мадридского клуба. В том же 2011 году он предпринял вторую попытку закрепиться в НБА и попробовал себя в «Денвер Наггетс», но в 2012-м Рудп окончательно вернулся в Мадрид.
С «Реалом» Фернандес дважды становился чемпионом Евролиги, а также стал пятикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Суперкубка и четырёхкратным обладателем Кубка страны.
В нынешнем сезоне Евролиги Руди принял участие в 18 матчах, набирая в них 8,3 очка, собирая 2,3 подбора и совершая 2,0 передачи.
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