Разыгрывающий защитник «Юты Джаз» Майк Конли возобновил тренировки, сообщает TalkBasket. Баскетболист выбыл из строя ещё 17 декабря: у него усугубилась травма, вызванная повреждением задней поверхности мышцы бедра. Окончательная дата возвращения Конли в строй пока не определена.

32-летний баскетболист проводит первый сезон в составе «Юты Джаз». До этого Конли неизменно защищал цвета «Мемфис Гриззлиз». В нынешнем регулярном чемпионате Конли в 22 матчах набирал 13,6 очка, собирал 3,3 подбора и совершал 4,6 передачи.

«Юта Джаз» после 41 матча занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Снайдера одержали 28 побед при 13 поражениях. В предыдущих десяти встречах «Юта» победила девять раз.