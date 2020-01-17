«Зенит» уступил «Валенсии» в матче 20-го тура Евролиги

«Зенит» на домашней арене потерпел поражение от «Валенсии» в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Команда из Санкт-Петербурга неудачно начала встречу и уже после первой четверти проигрывала с разницей в четыре очка — 16:20. К большому перерыву преимущество «Валенсии» сохранялось — 46:42. В третьей игровом отрезке хозяева отпустили «Валенсию» и уступали уже 12 очков — 51:63. В заключительной четверти «Зенит» прибавил и сумел вернуться в игру, но вырвать победу не сумел — 81:86.

Самым результативным в составе победителей стал Ваня Маринкович, набравший 14 очков. У «Зенита» лучшим в составе был Эндрю Альбиси, записавший в актив 18 очков. В следующем туре «Зенит» на домашней арене примет «Олимпиакос».