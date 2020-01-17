Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Зенит» уступил «Валенсии» в матче 20-го тура Евролиги

«Зенит» уступил «Валенсии» в матче 20-го тура Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

«Зенит» на домашней арене потерпел поражение от «Валенсии» в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Команда из Санкт-Петербурга неудачно начала встречу и уже после первой четверти проигрывала с разницей в четыре очка — 16:20. К большому перерыву преимущество «Валенсии» сохранялось — 46:42. В третьей игровом отрезке хозяева отпустили «Валенсию» и уступали уже 12 очков — 51:63. В заключительной четверти «Зенит» прибавил и сумел вернуться в игру, но вырвать победу не сумел — 81:86.

Самым результативным в составе победителей стал Ваня Маринкович, набравший 14 очков. У «Зенита» лучшим в составе был Эндрю Альбиси, записавший в актив 18 очков. В следующем туре «Зенит» на домашней арене примет «Олимпиакос».

Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
17 января 2020, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
81 : 86
Валенсия
Валенсия, Испания
Зенит: Альбиси - 18, Зубков - 13, Воронов - 10, Трушкин - 9, Айверсон - 8, Понитка - 5, Рэнфро - 5, Айон - 4, Томас - 4, Холлинс - 3, Абромайтис - 2, Пушков
Валенсия: Маринкович - 14, Мотум - 12, Доорненкамп - 11, Ндур - 11, Абальде - 9, Лойд - 9, ван Россом - 9, Сан Эметерио - 7, Вивес - 4, Колом, Лабери, Састре
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020